Cieszymy się na myśl o chwilach wypoczynku, relaksu i przyjemności jakie sobie zaplanowaliśmy. Przed nami jeszcze jedno ważne zadanie – pakowanie torby podróżnej. Tu niestety musimy zachować kompromis pomiędzy tym co byśmy chciały, a ilością miejsca jaką dysponujemy. Najczęściej zastanawiamy się jakie kosmetyki zabrać ze sobą na wyjazd, aby zbytnio się nie obciążać. Marka Cztery Pory Roku przygotowała dla nas wygodne rozwiązanie, które pozwoli zawsze mieć pod ręką pielęgnacyjny niezbędnik.

Jadąc w podróż często stajemy przed dylematem jakie kosmetyki zabrać ze sobą. Podręczny zestaw podróżny marki Cztery Pory Roku rozwiąże te kwestię i ułatwi paniom pielęgnację podczas urlopu. W jego skład weszły trzy kosmetyki do codziennej pielęgnacji ciała w wersji mini o pojemności zaledwie 50 ml: nawilżający żel pod prysznic, odżywczy balsam do ciała w wygodnej formie pianki oraz dwufazowy płyn do demakijażu oczu. Produkty zamknięte zostały w podręczniej kosmetyczce, która zmieści się bez problemu w każdej torbie podróżnej, a nawet w torebce.

Cena ok. 15 zł. /3 x 50 ml