Zaledwie kilka dni temu zakończyła się druga edycja „Top Model” a już pojawiły się plotki, że w kolejnych edycjach nie zobaczymy Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Według najnowszych doniesień prasowych, producenci nie chcą dłużej współpracować z kontrowersyjną dziennikarką. Zaskoczył nas powód, jaki ponoć wpłynął na decyzję szefostwa Korwin-Piotrowskiej. Okazuje się bowiem, że jurorka może pożegnać się z programem, ponieważ nosi zbyt duży rozmiar ubrań!

- Same były z nią kłopoty. Stylistki nie mogły jej ubrać. Największe „rozmiarówki” Zary, czyli 42 i 44 nie mieściły się na nią. Wszystko trzeba było szyć na miarę. Było ciężko, bo ona zawsze kręciła nosem. Wszystko robiono jej na siłę. Nawet doczepianie włosów, aby optycznie wyszczuplić twarz- zdradza w rozmowie z „Super Expressem” pracownik stacji TVN.

Według informacji tabloidu, to nie koniec problemów Korwin-Piotrowskiej. Dziennikarka straciła również pracę w portalu TVN!

- Będzie pełniła funkcje redaktor naczelnej do końca miesiąca- powiedział w „SE” rzecznik prasowy stacji.

Żałujecie, że Korwin-Piotrowska nie pojawi się już w „Top Model”? Kto Waszym zdaniem mógłby zastąpić jurorkę?

