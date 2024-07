Anna Mucha to z pewnością jedno z najgorętszych nazwisk w show-biznesie. Każde jej wystąpienie publiczne budzi ogromne zainteresowanie mediów. Dlatego też, kiedy w programie "W roli głównej" Mucha przyznała, że była molestowana - w sieci zawrzało. Liczne komentarze, w których zarzucano aktorce chęć zaistnienia i wywołania skandalu, nie spodobały się Annie Musze.

Celebrytka na swoim blogu oskarżyła producentów programu, że promują show fragmentem wywiadu, w którym przyznaje się że była wykorzystywana oraz że nie chciała wzbudzać sensacji. Zobacz: Mucha otworzyła się w programie Mołek

Tłumaczenia celebrytki wyraźnie zaskoczyły Karolinę Korwin Piotrowską, która w swoim felietonie wyśmiewa postawę Muchy.

- Okazja do lansu może być każda. Przecież liczy się cytowalność i to by cytowali bez błędów w nazwisku. A że newsy podkolorowane? A kogoś to jeszcze obchodzi w ogóle? Szołbiznes, współczesne media skutecznie oblewają błotem emocje i prawdziwe dramaty. Kiedy idzie się do programu, by mówić o życiu a nie o kursie franka przed kamerami, trzeba o tym pamiętać- Korwin Piotrowska pisze na Onet.pl