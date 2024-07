Wydawałoby się, że Joanna Koroniewska to spokojna, bardzo ułożona kobieta. Okazuje się jednak, że gwiazdka ma niełatwy charakterek i znajomi określają ją jako wieczną buntowniczkę. Ona sama to potwierdza, a na pytanie, co ją tak bardzo denerwuje w otaczającej rzeczywistości, odpowiada na łamach "Twojego Imperium":

Reklama

- Wszystko. Ale powiedziałam sobie kiedyś, że nie chcę być osobą znaną z tego, że ma skrajne poglądy. Wolałabym być znana dzięki pracy. Może gdy zagram w piętnastu filmach i trzech fajnych przedstawieniach, będę bardziej otwarta, bo wtedy nikt mi nie zarzuci, że jestem kontrowersyjna tylko po to, by zaistnieć.

Życzymy zatem Joasi, żeby jak najszybciej udało jej się osiągnąć artystyczne zamierzenia, bo bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, kto i co ją aż tak bardzo na co dzień denerwuje.

Reklama

(ac)