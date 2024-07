W najnowszym odcinku "Must Be The Music" Kora Jackowska postawiła na modne połączenie czerni i żółtego. Jak zwykle ekstrawagancka gwiazda wyglądała bosko. W końcu prawdziwej diwie przystoi o wiele więcej niż przeciętnej celebrytce.

Paulina Sykut wybrała bardziej kobiecy look. Sukienka z gorsetową górą i rozkloszowanym dołem pasuje do niej doskonale. Do tego eleganckie sandałki w kolorze srebra. Całość oceniamy na 5-tkę!

A jak wyglądali faceci? Adam Sztaba w typowej dla siebie stylizacji z obcisłym sweterkiem, zaś Maciek Rock wybrał spodnie z obniżonym krokiem. Modnie i na luzie.

