Poprzednia edycja programu "Must Be The Music" w dużej mierze koncentrowała się na udziale Kory. Wokalistka, która zmagała się z nowotworem, w świetnej formie wróciła na plan programu, w którym jest najbardziej charyzmatyczną gwiazdą. Przypomnijmy: Kora nie pojawiała się publicznie od września. Na nowych zdjęciach wygląda kwitnąco

Niedawno rozpoczęły się nagrania do dziewiątej już edycji muzycznego show Polsatu, a gwiazd programu dzielą się na swoich portalach społecznościowych pierwszymi zdjęciami. Legenda polskiej muzyki również wrzuciła kilka fotografii, na których mamy okazję podziwiać ją w nowej fryzurze rodem z lat 80. Jackowska jest w doskonałej formie, a po ciężkiej chorobie nie ma ani śladu. Mamy nadzieję, że w nowej odsłonie nie zabraknie jej pazura, z czego jest najbardziej znana.

Tak wyglądają nagrania do nowej edycji Must Be The Music:

