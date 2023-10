Marina zafundowała fanom podwójną niespodziankę - zapowiedziała, że niebawem światło dzienne ujrzy jej najnowszy singiel, który ma szansę zostać hitem lata, a przy okazji zaprezentowała fryzurę, w jakiej jej jeszcze nie widzieliśmy. Zobaczcie, jak teraz wygląda piosenkarka.

Marina ścięła włosy o połowę? Pokazała się w nowej odsłonie

Marina opublikowała na instagramowym koncie okładkę nowego singla, "Forever 21", zapowiadając jego premierę, zaplanowaną na 8 maja. Poinformowała fanów, że już teraz mogą się... zapisać na to wydarzenie:

Od dawna marzył mi się numer, który odzwierciedli beztroski i wakacyjno-młodzieńczy vibe, który łapię, gdy jestem w towarzystwie przyjaciół. Dzięki temu cały czas się czuję jak "forever 21". Premiera najnowszego singla 8.05. Stay tuned! Możecie zapisywać się na premierę na YouTube - napisała

Uwagę zwraca nie tylko nowa aktywność piosenkarki na polu muzycznym, ale spora zmiana wizerunkowa - okładkowe zdjęcie prezentuje ją ze znacznie skróconymi włosami.

Do tej pory jednym ze znaków rozpoznawczych Mariny były niezwykle zadbane, długie ciemne włosy. 34-latka ujawniła kiedyś, że podcina je tylko podczas pełni księżyca. Zwykle jednak na delikatnym podcinaniu się kończyło, bo gwiazda nie zdecydowała się na "zejście z długości". Widocznie teraz przyszedł czas na zmianę - do nowej sesji, wykonanej na potrzeby promocji singla, wokalistka zapozowała z rozprostowanymi, ściętymi na równo włosami, sięgającymi zaledwie do ramion, ufryzowanymi na modnego "long boba".

Zmiana uczesania nie mogła ujść uwadze fanów piosenkarki:

Co za włosy! Wow, jaka super fryzura Rozwalasz system już samą okładką Uuuu, ale piękna jesteś - komplementowali ją w sekcji komentarzy

Wpis skomentowały też m.in. Maffashion i Partycja Kazadi, sugerując, że nie mogą się już doczekać nowego muzycznego materiału koleżanki.

Wielbiciele artystki zachwycają się nie tylko urodą, ale i nienaganną figurą. Kilka tygodni temu Marina wywołała poruszenie w sieci, pokazując się w spodniach z rozcięciami na biodrach, promując w ten sposób nowy trend. Jak sądzicie, czy tym razem będzie podobnie i fanki piosenkarki, idąc za jej przykładem, poproszą fryzjerów o long boby?

