Tej parze wróżono zaręczyny, ale stało się inaczej. Adamczyk i Rosati rozstali się po 2 latach związku, który przeszedł niejedną próbę. Dlaczego?

Połączyły ich wspólne pasje i podobny bagaż doświadczeń. Uczucie Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka kwitło, a ich rodzina i najbliżsi czekali na rychłe zaręczyny... Stało się jednak inaczej, bo na początku maja zakochani, zamiast zadecydować o ślubie, powiedzieli sobie "żegnaj"!

Zaczynam życie od nowa. Uważam się za młodą dziewczynę, która cały czas jest jeszcze na drodze walki o to, żeby sobie życie fajnie poukładać. Pod każdym względem.

Co przyczyniło się do takiego obrotu sprawy? Weronika i Piotr coraz więcej pracowali, także za granicą. Ich drogi się rozeszły, ale rozstali się tak, jak zakochali. Po cichu i w przyjaźni – zdradza w rozmowie z "Party" osoba z ich bliskiego otoczenia. Dlaczego więc dotąd to ukrywali?

Przez cały czas trwania związku Weronika i Piotr nie afiszowali się ze swoim uczuciem. Tym bardziej teraz, kiedy się rozstali, nie zamierzają o tym mówić. To dla nich bolesny temat

– dodaje koleżanka pary

Ani dla Rosati, ani dla Adamczyka nie był to pierwszy związek. Wydaje się, że trudną sztukę rozstawania opanowali do perfekcji i oboje mają sprawdzony (i najlepszy) sposób na zawód miłosny – pracę. Ale czy to wystarczy, by uleczyć złamane serca?

