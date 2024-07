Rafalala dzięki skandalom z jej udziałem szybko zaistniała w polskim show-biznesie. Transseksualistka wywołała sporo szumu, kiedy publicznie atakowała homofobów, a później na wizji w Polsacie oblała posła Zawiszę wodą. Po rozpoczęciu programu Top Model na swoim profilu na Facebooku dosadnie skrytykowała Mateusza Magę. Przypomnijmy: "Mimoza i psychiczna ciota"

Kontrowersyjna Rafalala wypowiedziała się na temat jego zachowania i używała bardzo mocnych słów, zwracając uwagę na słabą psychikę modela. Najbardziej zaskakujące w tym wszystkim było to, że to właśnie ona powinna rozumieć najlepiej, co przeżywał Maga. Reakcji ze strony uczestnika programu nie było żadnej aż do wczoraj. Maga i Rafalala spotkali się na gali MTV EMA, gdzie wyjaśnili całą tę sytuację, o czym dowiedzieliśmy się z profilu na portalu społecznościowym Niny Kukawskiej:

Wychodząc z wczorajszej gali MTV natknęłam się na Mateusza Mage, który do mnie podszedł i się przywitał. Zapytałam się go czy odbiera moje słowa o nim jako atak? Przyznał, że na początku tak, ale wie, że z ust takiej osoby jak ja nie są atakiem tylko kopniakiem do pracy nad sobą. I nawet mi podziękował. - czytamy.

Rafalala udzieliła nawet kilku cennym rad Madze, który od niedawna mieszka w stolicy:

Zapytałam jak mu się mieszka w Warszawie? Niestety zaczął marudzić... Poleciłam mu kilka fajnych knajp i klubów. Mam nadzieje, że się zaaklimatyzuje to miasto na pewno jest przyjaźniejsze dla indywidualności, niż miejscowość, w której się wychował.

Mają szansę się zaprzyjaźnić?

