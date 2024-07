Niedługo koncert australijskiej gwiazdy hard rocka zespołu AC/DC! Grupa wyjdzie na scenę o godzinie 21.00. Bramy Stadionu Narodowego są już otwarte dla fanów.

Zespół AC/DC zagra w Polsce na Stadionie Narodowym w Warszawie!

Grupa powstała w 1973 roku w Australii. AC/DC założyło dwóch braci: Angus i Malcolm Young. Co oznacza nazwa? AC/DC oznacza zmianę prądu przemiennego na prąd stały. Podobno zauważyli ten znaczek w domu na maszynie do szycia i się im spodobał.

Angus Young to ten, który biega na koncertach ubrany w mundurek szkolny. Wzięło się to stąd, że po powrocie ze szkoły nigdy nie przebierał się tylko od razu szedł na próbę. Teraz ma ponad 60 lat i to jego znak rozpoznawczy, tak samo jak skakanie na jednej nodze i przesuwanie się w ten sposób wzdłuż sceny, gdy gra na gitarze w czasie koncertu. Jego brat Malcolm od 2014 nie gra już w zespole. Przeszedł udar mózgu i ma demencję. Zastąpił go na gitarze rytmicznej bratanek założycieli Stevie Young.

Pierwszy wokalista AC/DC zmarł w 1980 roku, gdy po ostro zakrapianej imprezie zadławił się swoimi wymiocinami. Jego miejsce zajął Brian Johnson, który do dziś najczęściej występuje w czapce z daszkiem.

Basista Cliff Williams jest ojcem modelki i aktorki - Erin Lucas.

Wszyscy członkowie grupy są przeciwko zażywaniu narkotyków i piciu alkoholu. Tylko perkusista Phil Rudd jest czarną owcą. Niedawno usłyszał wyrok 8 miesięcy aresztu domowego. Powód? Sąd uznał Phila Rudda winnym stawianych mu zarzutów – grożenia śmiercią i posiadania narkotyków. Jakiś czas temu policja przyłapała go na tym, że w jego posiadłości przebywało kilka prostytutek. Jego kłopoty z prawem nadal trwają, dlatego jego miejsce zajął Chris Slade i to on zagra dziś w Polsce!



A dla przypomnienia największy hit AC/DC "Thunderstruck":



