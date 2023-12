Colin Burgess był pierwszym perkusistą zespołu AC/DC. Karierę w zespole zaczął 1973 roku. Burgess na perkusji grał też w znanym australijskim zespole rockowym The Masters Apprentices w latach 1968-1972. W 1988 r. on i pozostali członkowie grupy zostali wprowadzeni do australijskiej galerii sław ARIA.

Nie żyje Colin Burgess

Burgess był częścią pierwszego oryginalnego składu AC/DC, który powstał w 1973 roku i składał się z gitarzystów Malcolma i Angusa Youngów, basisty/saksofonisty Larry'ego Van Kriedta i wokalisty Dave'a Evansa. Wystąpił również na debiutanckim singlu zespołu "Can I Sit Next to You, Girl". Jego kariera w zespole trwała zaledwie rok. W 1974 roku został wyrzucony z AC/DC za rzekome bycie pijanym na scenie, choć twierdził, że ktoś dosypał mu alkoholu do drinka.

Informacja o śmierci Colina Burgess'a obiegła cały świat już w piątek 16.12.2023 r. Niestety smutna wiadomość została potwierdzona przez kolegów z zespołu w piątek wieczorem. Członkowie AC/DC na Facebooku opublikowali oświadczenie:

Bardzo smutno nam słyszeć o śmierci Colina Burgessa. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem. Szczęśliwe wspomnienia. Spoczywaj w spokoju Colin.

Przyczyna jego śmierci nie została ujawniona.