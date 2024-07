Już za kilka dni czeka nas prawdziwa muzyczna uczta, TVP zdecydowała się zrealizować specjalny koncert "Tu bije serce Europy" w związku z 10-tą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gwiazdy polskiej sceny, które zaprezentują się w zaskakujących wykonaniach i duetach zobaczą widzowie TVP1 oraz publiczność zgromadzona w Warszawie. Duża atrakcją będzie także występ "malkontenta" - w tej roli Piotr Fronczewski. Z wokalistów, wielkim zaskoczeniem jest pojawienie się Edyty Górniak.

W majowy wieczór wystąpią największe nazwiska polskiej muzyki w swoich największych hitach, ale również w przebojach światowej sceny rozrywkowej: Kayah ("Prawy do lewego"), Edyta Górniak ("To nie ja"), Maryla Rodowicz (The Rolling Stones "Satisfaction"), Feel (Scorpions "Wind of change"), Julia Pietrucha i Stefano Terrazino (AlBano & Romina Power "Felicita"), Halina Mlynkova i Ewa Farna (Helena Vondraćkova "Malowany dzbanku"), Blue Cafe (Jeanette "Porque Te Va"), Misia Furtak (Alizee "Moi Lolita"), kwartet Margaret, Aleksandra Szwed, Rafał Brzozowski i Dawid Kwiatkowski (Medley hitów grupy ABBA), zespół Zakopower (Omega "Dziewczyna o perłowych włosach"). W finale usłyszymy naszych reprezentantów w konkursie Eurowizji - Donatana & Cleo ("My Słowianie").

Koncert poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Kurzajewski. Będziecie oglądać w telewizji, czy wybierzecie się osobiście na warszawskie Podzamcze?

