W kościele pw. św. Elżbiety w podwarszawskim Powsinie odbyła się pierwsza komunia święta, w której udział wzięła Helenka - córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Na miejscu pojawili się oczywiście paparazzi, a zdjęcia można zobaczyć m.in. na stronie dziennika Fakt. Dziennikarze gazety opisują, że na ceremonii doszło do spotkania Hakiela z Kurzajewskim. Jak się zachowywali?

Na ten dzień czekali długo - 21 maja 2023 Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel świętowali komunię córki, 10-letniej Helenki. Pod kościołem, jak relacjonuje "Fakt", oboje pojawili się w towarzystwie swoich nowych partnerów. Kasi towarzyszył więc oczywiście Maciej Kurzajewski, zaś Marcinowi - tajemnicza Dominika. Na zdjęciach, opublikowanych przez "Fakt" widać, że całe towarzystwo było w doskonałym humorze. Ale to nie wszystko! W pewnym momencie Kurzajewski zrobił pamiątkowe zdjęcie byłym już małżonkom z ich dziećmi - gwiazdą tego dnia, czyli Helenką oraz ich starszym synem, Adasiem!

Już jakiś czas temu okazało się, że Helenka będzie miała aż dwa przyjęcia komunijne. Hakiel w jednym z wywiadów, opowiadając o relacjach z byłą żoną, Kasią Cichopek, zdradził, że są one dobre, ale nie na tyle, by spędzać ze sobą tak ważne wydarzenia:

Niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno. Stwierdziłem, że trzeba to przeżyć. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany, a ja nie do końca się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że my sami je leczymy, że z biegiem czasu, jeżeli działamy i staramy się żyć według własnych zasad i w zgodzie ze sobą, jest coraz prościej - mówił we "Wprost" Hakiel.