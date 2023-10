Komunia Święta Helenki, córki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zbliża się wielkimi krokami. Najmłodsze dziecko byłej pary jeszcze w tym miesiącu przystąpi do sakramentu. Jak będzie wyglądało przyjęcie z tej okazji? Tancerz uchylił rąbka tajemnicy.

Pomimo faktu, że od rozstania popularnej pary minął już ponad rok, wszyscy nadal interesują się losami Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Eksmałżonkowie nie ukrywają, że układają swoje życie na nowo. Popularna aktorka u boku Macieja Kurzajewskiego, natomiast tancerz z tajemniczą blondynką, Dominiką. Pomimo tego jednak temat jest wciąż żywy.

Zobacz także: Uśmiechnięta Katarzyna Cichopek wychodzi ze studia TVP z torebką za 30 tys. złotych. Zdjęcia paparazzi

Ostatnio Marcin Hakiel udzielił głośnego wywiadu, w którym poruszył m.in. temat rozwodu z Katarzyną Cichopek. Jak się okazuje, tancerz ma za sobą naprawdę ciężki okres. Nie ukrywa także, że z byłą żoną nie ma najlepszych stosunków. Coś jednak nadal ich łączy. To oczywiście ich pociechy - Helena i Adam. Jak jednak wyznał tancerz w najnowszym wywiadzie, w kwestii organizacji przyjęcia komunijnego dla córki byłej parze nie udało się do końca porozumieć...

Zobacz także: Katarzyna Cichopek nagrała wideo po głośnym wywiadzie Marcina Hakiela. Jest z nią syn

Jak więc była para postanowiła rozwiązać sprawę Komunii córki? Jak wyznał Marcin Hakiel dla "Wprost", Helenka będzie miała dwa, osobne przyjęcia. Marcin Hakiel opowiedział o naprzemiennej opiece nad pociechami, przy okazji zdradzając szczegóły nadchodzącego przyjęcia:

- Zdecydowaliśmy, że opieka naprzemienna będzie dla nas lepsza, bo my się już praktycznie nie widujemy. Wymiana następuje u nas w szkole; mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach, czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno - wyznał.