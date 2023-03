Marcin Hakiel spotkał się z Maciejem Kurzajewskim! Nie uwierzycie, co mu zaproponował 

Wydawało się, że rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela odbędzie się bez sensacji! Para do końca uchodziła za idealne małżeństwo, ale po ostatnim wywiadzie Marcina Hakiela dla Aleksandry Kwaśniewskiej stało się jasne, że para już od dawna oddalała się od siebie. Teraz okazuje się, że osobisty wywiad byłego tancerza to nie jedynie kontrowersje związane z ich rozstaniem! Jak informuje "Super Express", do mediów dotarły fragmenty rozmów gwiazdy "Pytania na śniadanie" z Maciejem Kurzajewskim... Katarzyna Cichopek jest podsłuchiwana? Aktorka podejmie kroki prawne? Według doniesień "Super Expressu" do mediów miał trafić mail z nagraniem prywatnej rozmowy Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim . Jak wiadomo para wspólnie prowadzi poranny program "Pytanie na śniadanie", ale już od jakiegoś czasu pojawiają się spekulacje, że być może łączy ich coś więcej . Plotki na ten temat nie cichną po tym, jak Marcin Hakiel w wywiadzie dla "Miasta kobiet" poinformował, że jego była partnerka już od dawna chciała wolności, a ta wolność ma imię - dodał poruszony tancerz, który nie ukrywa, że to dla niego trudny czas. Jak udało się ustalić dziennikarzom "Super Expressu" mail z prywatną rozmową ma dotyczyć rozmowy telefonicznej, a aktorka miała na nagraniu żywo dyskutować. Do tej pory ani Katarzyna Cichopek ani Maciej Kurzajewski nie zabrali głosu w tej sprawie. Co więcej gwiazda "M jak miłość" po wywiadzie Marcina Hakiela dla TVN zablokowała możliwość dodawania komentarzy pod jej postami na Instagramie. Wszystko po fali krytyki, jaka na nią spadła . Zobacz także: Katarzyna Cichopek jest wściekła po wywiadzie Marcina Hakiela. Zadzwoniła do byłego partnera! Dziennik donosi, że Katarzyna Cichopek miała przekazać...