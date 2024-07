Justyna Steczkowska przeżywała wyjątkowe chwile. Okazuje się bowiem, że córka piosenkarki właśnie dziś przyjęła pierwszą komunię świętą. Artystka do tej pory nie pokazała w sieci zdjęć i nagrań z uroczystości, ale zrobił to jej najstarszy syn i jego partnerka. Helenka to już duża dziewczynka a w komunijnej sukni wyglądała uroczo. Spójrzcie również, jak na uroczystości prezentowała się sama Justyna Steczkowska!

Justyna Steczkowska na komunii córki

Zaledwie kilka dni temu Justyna Steczkowska razem z bliskimi wypoczywała na urlopie. W sieci pojawiło się wówczas nagranie, które mocno zaniepokoiło jej fanów. Justyna Steczkowska zaliczyła bolesny upadek na wakacjach, jednak szybko okazało się, że na szczęście nic groźnego się jej nie stało. Teraz okazuje się, że gwiazda wróciła już do Polski i właśnie dziś brała udział w ważnym wydarzeniu dla jej córki. Helenka przystąpiła bowiem do pierwszej komunii świętej.

Relację z pierwszej komunii córki Justyny Steczkowskiej pokazali na Instagramie syn gwiazdy i jego ukochana.

Dzisiaj mamy ważny dzień. Nasza malutka ma komunię- napisała Ksenia, ukochana Leona Myszkowskiego.

Córka Justyny Steczkowskiej w długiej białej sukni wyglądała jak księżniczka. Sama piosenkarka zaprezentowała się w równie eleganckiej stylizacji. Na nagraniach opublikowanych podczas relacji na InstaStories możemy zauważyć, że Justyna Steczkowska wybrała kreację w kolorze ecru, a jej look uzupełnił jasny, różowy płaszcz.

A jak prezentował się syn gwiazdy i jego partnerka? Leon Myszkowski postawił na sportową elegancję, a Ksenia wybrała czarną bluzkę, kurtkę i spodnie z efektownymi piórami przy nogawkach.

Zobaczcie więcej kadrów z przyjęcia po pierwszej komunii świętej córki Justyny Steczkowskiej.

