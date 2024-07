Jest już nowy numer magazynu Sense of Beauty, w którym niepodzielnie króluje kolor! To również okazja dla mnie by przybliżyć kolekcję do makijażu Dr Irena Eris - Provoke. Na początku nie byłam przekonana jednak gdy wypróbowałam kosmetyki z kolekcji okazało się, że jakość gwarantowana przez Dr Irenę Eris to jednak pewnik. W eleganckich opakowaniach kryją się produkty o wysokim standarcie, a do tego pięknie pachą!

Przeczytajcie więcej o najnowszych kosmetykach do makijażu

W kolekcji Provoke od Dr Irena Eris znajdują się szminki, cienie, tusze, błyszczyki znaczone marką PROVOKE to pełnia kobiecości, elegancja i prowokująca moc uwodzenia kolorem.

Gorąco polecam! W szczególności modelator do twarzy, czyli specjalistyczny róż do policzków.