Myszka Minnie była dla wielu z nas... pierwszym symbolem kobiecości. Mimo, że była myszą, była niezwykle zadbana, nosiła spódniczkę w groszki, trzepotała zalotnie długimi rzęsami... Marka OPI, która bardzo często wypuszcza na rynek krótkie serie inspirowane postaciami z kreskówek, tym razem postanowiła przyjrzeć się z bliska vintage'owemu stylowi słynnej kobiety Myszki Minie.

Letnia kolekcja składa się z czterech lakierów w której nie mogło oczywiście cukierkowego różu. Nam przypadł do gustu różowy lakier z drobinkami. Interesujące są także charakterystyczne dla OPI nazwy lakierów. Co powiecie na "If You Moust You Moust"?

