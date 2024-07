Do mojego jednego z najbardziej ulubionych sklepów trafiły nowości z linii Signature Collection - Brazil. Kolekcja zapowiadająca boskie i długo wyczekiwane lato nie zawiodła, tak jak i poprzednie. Moim największym hitem jest zapach smoczego owocu. Iście rajski!

Bath & Body Works Signatue Collection - Brazil

- nawilżający aloes z vit E i masłem shea, olejki owocu różowy dragon, marakui i granatu. Zapach obfitości, uwodzicielski dragonfruit, śliwka i dzika dżungla. Bath & Body Works Cool Amazon Rain - nawilzajacy aloes z vit E, kochajacym skórę masłem shea, olejki egzotycznej mandarynki, brazylijskiej karamboli, różowy cyklamen, orchidea ijasmin. Zapach tropikalnych lasów deszczowych i orzezwiającej mieszanki egzotycznych owoców.

- nawilzajacy aloes z vit E, kochajacym skórę masłem shea, olejki egzotycznej mandarynki, brazylijskiej karamboli, różowy cyklamen, orchidea ijasmin. Zapach tropikalnych lasów deszczowych i orzezwiającej mieszanki egzotycznych owoców. Bath & Body Works Fresh Brazil Citrus - nawilżający aloes z vit E i masłem shea, soczysty ananas, nektar mango, pamelo, drzewo sandałowe, mleko kokosowe. Mieszanka słońca i dojrzałych cytrusów.

W kolekcji znajdziecie m.in.:

Bath & Body Works żel do kąpieli, cena ok. 49 zł

Bath & Body Works balsam do ciała, cena ok. 49 zł

Bath & Body Works krem do ciała, cena ok. 49 zł

Bath & Body Works mgiełka perfumowana, cena ok. 69 zł

