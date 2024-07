Śmierć Whitney Houston wstrząsnęła całym światem. Piosenkarkę opłakują miliony fanów, artystów i przyjaciół, którzy wciąż nie mogą pogodzić się z jej odejściem. Polskie gwiazdy zamieszczają w sieci wpisy w których dzielą się swoim żalem i smutkiem. Do tego grona dołączyła Kayah. Okazuje się jednak, że Kayah wie kto przyczynił się do śmierci wielkiej gwiazdy...

- Przypadek Whitney jest piekielnie smutny. oto dowód, że można mieć wszystko i nic. Że bez miłości, lub z tą toksyczną leży się na dnie. Że ci, którzy świecą uśmiechem dla tysięcy na scenie przeżywają traumy samotności, bo większość nie widzi w nich ludzi tylko płaski obrazek, jaki jest im podawany przez media. Prawda jest taka, że to my wszyscy jesteśmy winni tych tragedii. My, plotkując, oceniając, wymagając, pokazując palcami bez zrozumienia i współczucia!!! Chcemy coraz więcej i lepiej, podane na tacy, podniecamy się sensacjami, śledzimy fakty z czyjegoś życia, nieraz z dziką satysfakcją, że się coś nie udało, czyż nie? Potrafimy bałwochwalczo wynosić kogoś na piedestał, po to by za chwilę go zrzucić w otchłań niebytu... - czytamy na Facebooku.

Co sądzicie o wpisie zamieszczonym przez artystkę, zgadzacie się z jej oceną?

