Beyonce lansuje się ostatnio ze swoją nową fryzurą na boba. Gwiazda pojawiła się na V Festival wyglądając oszałamiająco. Beyonce miała na sobie długą, wzorzystą kreację projektu Roberto Cavalliego (wiosna-lato 2013). Suknia z dekoltem w kształcie "V" i opinającym się na ciele gwiazdy materiałem wyglądała bosko. Ale to przede wszystkim charakterystyczne wzory podkreślały krągłości artystki.

Beyonce swój look w ciepłych kolorach, które doskonale komplementowały jej karnację uzupełniła fryzurą w kolorze blond, a raczej świeżutką peruką. Do tego mocna kreska na oku i pudrowy róż na ustach. Look doskonały gotowy!