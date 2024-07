Czesław Mozil lubi opowiadać o swoich podbojach miłosnych. Po sukcesie jaki przyniósł mu udział w programie „X-Factor muzyk chętnie mówił w wywiadach ile kobiet nie potrafiło mu się oprzeć. Wszystko wskazuje jednak na to, że opowieści o szybkich i przelotnych romansach przysporzyły mu wiele kłopotów…

- Kiedyś Czesław bardzo łatwo umawiał się z kobietami. Teraz jednak dziewczyny mają do niego trochę inne podejście. Musi zrobić naprawdę dużo, by przekonać je poważnie, a nie na zasadzie jednorazowej schadzki- zdradza źródło „Faktu”.

To prawdziwy dramat dla muzyka, który uwielbia towarzystwo kobiet.

Miejmy nadzieję, że Mozil będzie teraz znacznie ostrożniejszy w swoich wypowiedziach.

