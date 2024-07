Po wczorajszej publikacji teledysku Patrici Kazadi, przyszła pora na drugą i ostatnią uczestniczkę projektu "Poland... Why Not?" - Nataszę Urbańską. Jej piosenkę "All the wrong places" mogliśmy posłuchać już wcześniej, np. podczas pierwszego odcinka obecnej edycji "Tańca z gwiazdami".



Po premierze piosenki przyszła pora na teledysk. Nad produkcją czuwał David Palmer, który w Hollywood zasłynął ze współpracy z Britney Spears i Christiną Aguilerą.



Scenariusz teledysku Nataszy jest dość banalny. Wokalistka głównie tańczy na jachcie, chodzi po ulicy, odwiedza sklepy z pamiątkami i flirtuje z przystojnymi mężczyznami. Na koniec mnoży się w oczach od ilości tzw. "product placement", czyli reklam. Mówiąc krótko - jest dokładnie tak jak w klipach Nicole Schwerzinger i Miley Cyrus. Czy to dobre porównanie? Oceńcie sami.



