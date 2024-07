Jesienią do sklepów ma trafić drugi długogrający album Natalii Lesz, który do sklepów trafi 10 października. Nowy krążek piosenkarka promuje singlem "That Girl", do którego nakręciła teledysk. Obraz powstał we współpracy z młodą grupą produkcyjną MESSRS. z Wielkiej Brytanii. Zdjęcia powstały w Londynie, gdzie w tym czasie trwały zamieszki. Na szczęście nie przeszkodziły w nagraniach i wszystko udało się zgodnie z planem. W klipie można zobaczyć cały przekrój brytyjskich subkultur.



- Na planie miałam swoją dublerkę, klip opowiada o fascynacji i pożądaniu do własnego alter ego… , z którym całuję się na końcu teledysku - mówi Natalia w rozmowie z AfterParty.pl.



Podoba wam się Natalia Lesz w takim wydaniu?



