Jeżeli ktoś wciąż uważa, że epoka boysbandów przeminęła bezpowrotnie to jest w błędzie. Najlepszym tego dowodem jest zespół Afromental. Nie dość, że chłopaki od kilku lat radzą sobie na polskim rynku z powodzeniem to do tego nagrywają piosenki, których nie powstydziliby się artyści zza Oceanu. Do dyskografii ekipy Łoza już niedługo dołączy trzecia płyta, którą promuje utrzymany w stylu soul i R&B singiel "Rollin' With You".



Reżyserami teledysku są Mateusz Rakowicz i Tymon Wyciszkiewicz z duetu 2dajRektors. Zdjęcia realizowane były w ciągu dwóch dni (13 i 14 lipca 2011) w plenerach i kilku wnętrzach w Warszawie. W teledysku zobaczyć można m.in. Adę Fijał, Kubę Wieczorka, Piotra Nowaka oraz bardzo obiecującego aktora młodego pokolenia - Kamila Siegmunda, który wcielił się w postać głównego bohatera.



Czy Afromental znów nagrał hit? Jak oceniacie tę produkcję?

