Nowy rok rozpoczął się nie najlepiej dla Klaudii Halejcio, która razem z narzeczonym została... zatrzymana na lotnisku! "Dzięki, sprawa w sądzie" - grzmiała na InstaStory. Co było powodem interwencji służb?

Przeglądając media społecznościowe gwiazd możemy z łatwością zauważyć, że ogromna część z nich postanowiła wybrać się z początkiem roku na rajskie wakacje, a co poniektórzy tak też zakończyli stary rok. Wśród nich możemy wymienić Klaudię Halejcio i jej narzeczonego, Oskara, którzy wybrali się na Malediwy.

Aktorka oczywiście relacjonowała cały urlop na swoim Instagramie i w stałym kontakcie z fanami pozostała aż do momentu, gdy wylądowała z powrotem na warszawskim lotnisku. Niestety, finał wycieczki okazał się fatalny. W bardzo emocjonującej relacji na InstaStory Klaudia opowiedziała, że ona i Oskar zostali zatrzymani przez służby lotniskowe! Powód może mocno szokować.

Okazało się, że cała afera rozpętała się o... dwa wina i parę butów!

Klaudia i Oskar zostali ukarani mandatem oraz musieli opłacić cło. Na koniec celebrytka podsumowała całą sprawę, wyjawiając, że trafi (lub trafiła) ona do sądu. Nie wyjaśniła jednak, która ze stron postanowiła ją tam skierować.