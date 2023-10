Klaudia Helejcio postanowiła odwiedzić swojego ulubionego fryzjera. Całą wizytę gwiazda relacjonowała za sprawą Instagrama. To właśnie tam pokazała efekt końcowy poniedziałkowej wizyty. Czy z fryzjerskiego krzesła wstała zadowolona? Koniecznie zobaczcie jej odświeżony, letni look.

Klaudia Halejcio zmieniła fryzurę

W ostatnim czasie sporo się dzieje w życiu prywatnym popularnej aktorki. W końcu jakiś czas temu ta ogłosiła, że zaręczyła się ze swoim ukochanym, Oskarem. Od tamtego momentu jej czas wolny zajmują głównie przygotowania do ślubu, który odbędzie się już niebawem. Żeby tego było mało, ostatnio rodzinka miała także inne powody do radości - Klaudia Halejcio hucznie świętowała 2. urodziny Nel. Wówczas influencerka wyprawiła swojej córeczce bajkową imprezę, obfitą w liczne atrakcje. Niedługo potem wyjechała ze swoim ukochanym na greckie wakacje. Tuż po nich z kolei postanowiła odświeżyć swój look i zadbać o swoje włosy.

W poniedziałkowe popołudnie na instagramowym profilu Klaudii Halejcio pojawiło się nagranie prosto od zaprzyjaźnionego fryzjera. Początkowo aktorka pokazała jedynie, że farbuje i przycina włosy - nie zdradzała, na jaką fryzurę finalnie się zdecydowała. Ostatecznie jednak pokazała także efekt końcowy - okazuje się, że ten zachwycił aktorkę! Do tej pory na głowie influencerki gościła prosta fryzura i jednolity, ciemny, brązowy odcień. Jak prezentuje się po metamorfozie?

Okazuje się, że Klaudia Halejcio, zgodnie z przyjętą zasadą, postanowiła... rozjaśnić włosy na lato. Na jej głowie zagościł więc nieco jaśniejszy, cieplejszy brąz z modnymi refleksami. Ponadto aktorka zdecydowała się także na bardzo modne w tym sezonie jasne pasemka, zlokalizowane tuż przy twarzy - taki zabieg nie tylko rozświetla twarz i nadaje jej charakteru, ale także ją wysmukla. Włosy aktorki są również zdecydowanie krótsze. Ta jednak pozostała wierna ponadczasowemu, wiecznie modnemu short bobowi z nieco dłuższymi pasemkami w okolicy twarzy.

Jak Wam się podoba ta zmiana? Sama zainteresowana jest ewidentnie z niej zadowolona!

