Klaudia Halejcio podzieliła się przerażającą historią. "Przeszły mnie ciarki"

Klaudia Halejcio na swoim Instagramie zebrała prawie milion obserwatorów i chętnie się do nich odzywa. Aktorka zazwyczaj zamieszcza zabawne treści, które mają bawić jej fanów. Tym razem było jednak zupełnie inaczej. Halejcio podzieliła się mrożącą krew w żyłach historią i jak przyznała, sama miała ciarki, jak to usłyszała.

Klaudia Halejcio już od najmłodszych lat związana jest z show-biznesem. 33-latka występowała m.in. w takich produkcjach jak "Złotopolscy", "Hotel 52" oraz "Pierwsza miłość". Jednak jej kariera nabrała rozpędu, gdy celebrytka rozpoczęła prowadzenie konta na Instagramie. Aktorka już od kilku lat tworzy związek z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim. Para w 2021 roku doczekała się córeczki Nel, a na początku czerwca pociecha Klaudii Halejcio i Oskara świętowała swoje trzecie urodziny. Aktorka z racji tego, że jest aktywna w mediach społecznościowych, postanowiła opowiedzieć przerażającą historię, jaką usłyszała od 3-letniej córki.

Klaudia Halecjo odezwała się do swoich obserwatorów na Instagramie i przytoczyła im rozmowę z córką. 33-latka nie ukrywała, że była przerażona tym, co usłyszała od dziecka.

Powiem Wam, co ja wczoraj przeżyłam. Moje dziecko - leżę z nią - mówi do mnie: Mamusiu, ty wiesz, że ja już kiedyś raz umarłam?. Ja tak: Nelusia... W sensie... Co? Co ty mówisz?. No, ja już raz umarłam. Stałam w kolejce, wszyscy stoją. Każdy już tam był

- mówiła Klaudia Halejcio.