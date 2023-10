Klaudia Halejcio od dwóch lat jest szczęśliwa mamą małej Nel. W opiece nad córeczką może liczyć oczywiście na swojego narzeczonego, Oskara, ale największym jej wsparciem w tej kwestii jest niewątpliwie mama aktorki, Grażyna:

Klaudia Halejcio nie ukrywa, że jest w komfortowej sytuacji - w opiece nad córką pomaga jej mama, która rzuciła dotychczasową pracę, by w całości poświęcić czas wnuczce. Dlatego Klaudia tym bardziej podziwia samotne mamy i w ogóle nie chce się do nich porównywać:

Ja nie mogę startować w konkurencji z mamami, które są same. Ja mam ciarki jak to mówię, nie wiem czy widać na kamerze. To jest ogromna praca. Ja mam mamę, która mieszka w Warszawie, pięć ulic od nas - tłumaczy Halejcio i dodaje:

Jak Nelusia się urodziła, to my jej zaproponowaliśmy, żeby ona nie pracowała i nam pomagała i była z nami.