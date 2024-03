Klaudia Halejcio od jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochana. Jej serce skradł biznesmen Oskar Wojciechowski. Para wspólnie wychowuje córeczkę Nel. Oskar ma również córkę z poprzedniego związku - Hanię. Dziewczynka od czasu do czasu pojawia się w mediach społecznościowych celebrytki. Teraz para przygotowuje się do kolejnego etapu - ślubu, który zaplanowany jest na ten rok. Klaudia obecnie przebywa ze swoim ukochanym na wakacjach, a tam udało się spełnić jej marzenie. Jesteście ciekawi, o co chodzi?

Reklama

Klaudia Halejcio w końcu to zrobiła. Podzieliła się z fanami radosną nowiną

Klaudia Halejcio wraz ze swoim partnerem, Oskarem, tworzą niezwykle zgrany duet. Sama zainteresowana często powtarza to w licznych wywiadach. Ich relację można zaobserwować także w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że wszyscy wyczekują już ich ślubu, a ceremonia już lada moment. Zakochani powiedzą sobie "tak" latem 2024 roku. Fani gwiazdy są niezmiernie ciekawi wszystkich detali, dotyczących tego ważnego wydarzenia. Niedawno Halejcio zdradziła, że szykuje kilka ślubnych kreacji - będzie więc na bogato, tak jak w przypadku jej kolejnego zagranicznego wyjazdu! Jeszcze przed ślubem Halejcio postanowiła spełnić inne ze swoich marzeń, czym zaskoczyła fanów.

Klaudia Halejcio Instagram/Klaudia Halejcio

Halejcio zaskoczyła swoich fanów ogłaszając spełnienie jednego ze swoich marzeń, a mianowicie lot balonem! W emocjonującym wpisie na mediach społecznościowych zapowiedziała pełną relację z tego magicznego momentu:

Spełniło się jedno z moich marzeń- zobaczcie sami. Co to za chwila! Niedługo wrzucę pełną relację, muszę tylko dokładnie przejrzeć całą galerię zdjęć i będę się z wami dzielić tymi magicznymi momentami napisała na instagramie Klaudia.

W tym dniu oczywiście towarzyszył jej ukochany, Oskar!

Instagram/ @klaudiahalejcio

Reakcje fanów pod zdjęciem Klaudii na Instagramie są pełne entuzjazmu.

Zobacz także

Ale czad! Poza tym jak zawsze młodzi piękni i full of love

Ale pięknie

Cudnie! Też marze o tym miejscu

Spełnianie marzeń z ukochaną osobą u boku, czego chcieć więcej piszą fani pod jej zdjęciem

Czekacie na relację Klaudii z lotu balonem?

Reklama

Zobacz także: Ślub niczym u rodziny królewskiej! Halejcio zdradziła, ile kreacji szykuje: "Nie ograniczyłam się do jednej sukni"

Klaudia Halejcio VIPHOTO/East News