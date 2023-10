Klaudia Halejcio w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy czyta artykuły na swój temat i wyznała, co sądzi o medialnych doniesieniach o kupnie domu za dziewięć milionów. Aktorka nie ukrywa, że jest zdzwiona tak dużym zainteresowaniem tym tematem w mediach. Sprawdźcie, co nam powiedziała!

Klaudia Halejcio to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Media i internauci bacznie obserwują ją na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje swoje życie prywatne. W 2021 roku aktorka została mamą. Tuż po narodzinach córeczki Klaudia Halejcio zamieszkała w willi za 9 mln. Teraz aktorka nie ukrywa, że bawi ją to, że przy każdej możliwej sytuacji wszyscy przypominają, ile kosztował jej dom.

Ja myślę, że to jest tekst, który będzie ze mną zawsze jak "wiecznie młody Krzysztof Ibisz"- aktorka wyznała przed naszą kamerą. (...) Cokolwiek bym nie zrobiła, czy fil w którym brała udział to "Halejcio na premierze własnego filmu, czy wróci do willi za dziewięć milionów po premierze?"- dodała.