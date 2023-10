Klaudia Halejcio to jedna z tych gwiazd, które mają spory dystans do siebie i potrafią błyskotliwie zażartować. Świetnie widać to po mediach społecznościowych aktorki, która często wstawia zabawne nagrania. Tym razem postanowiła jednak poruszyć temat, który nie bardzo ją śmieszy. Internauci nie raz próbowali dogryźć Halejcio, podkreślając, że mieszka w luksusach, za które płaci jej partner, Oskar. Postanowiła odpowiedzieć!

Klaudia Halejcio o willi za 9 milionów złotych

Klaudia Halejcio już jakiś czas temu przeprowadziła się do ogromnej willi, która według wyliczeń, kosztowała aż 9 milionów złotych. Dom aktorki oraz jej narzeczonego, Oskara, wciąż zachwyca internautów. Przestronne wnętrza willi urządzone są głównie w jasnych kolorach. Wrażenie robią zwłaszcza przeszklone ściany, które zapewniają mnóstwo dziennego światła. Aktorka nie dziwi się, że o jej domu mówi się tak często w mediach:

Ja się nie dziwię, bo to jest spełnienie naszych marzeń. Ten dom jest faktycznie przepiękny. My się tam codziennie czujemy, jakbyśmy byli na wakacjach, więc on dobrze jakby wzbudza zainteresowanie - tłumaczyła w rozmowie z Plotek.pl.

Cena willi wynosiła jakiś czas temu 9 milionów złotych. Ta kwestia również wzbudzała sporo emocji. Halejcio w rozmowie z Plotek.pl zdradziła, jak udało jej się nabyć dom - okazuje się, że gdyby nie jej partner, Oskar, nie byłoby to możliwe:

- Nie rozumiem takiej zazdrości. Znalazłam osobę, z którą mogłam się połączyć, z którą mogłam wspólnie kupić ten dom. Sprzedałam swoje mieszkania, na które bardzo długo pracowałam, całe swoje dzieciństwo, włożyłam też swoje oszczędności. Nigdy w życiu ani Oskar, ani ja samemu nie kupilibyśmy takiego domu, bo nawet nas nie byłoby na to stać - zwierzała się Klaudia Halejcio.

