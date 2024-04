Willa za 9 milionów złotych, najdroższe samochody, egzotyczne wakacje - codzienność Klaudii Halejcio od kilku lat już wzbudza spore zainteresowanie internautów, którzy wciąż dociekają, jak aktorka dorobiła się tak wielkiego majątku. Takie pytanie padło również w programie "Rogalska show" Marzeny Rogalskiej w TVN Style. Halejcio niczego nie ukrywała:

Co jeszcze zdradziła?

Luksusowe życie Klaudii Halejcio, którego nie ukrywa na swoim Instagramie, nieustannie intryguje internautów (niektórych oczywiście irytuje). Aktorka, znana m.in. ze "Złotopolskich" czy "Pierwszej miłości", już nie raz w wywiadach opowiadała o tym, jak dorabiała się fortuny. Kiedy zaś związała się z milionerem, Oskarem Wojciechowskim, musiała zacząć odpierać zarzuty, że wszystko, co posiada, zawdzięcza właśnie jemu. W rozmowie z "Party" mówiła:

Temat jej wielkiej posiadłości wciąż przewija się w mediach. Marzena Rogalska w swoim show nie mogła go pominąć:

Jak to się robi, serio, jak to się robi, że w wieku 34 lat kupuje się willę za 9 baniek? To nie jest złośliwe pytanie

dopytywała Rogalska