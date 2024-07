Klaudia Halejcio w Nowy Rok podzieliła się niezbyt przyjemnym wyznaniem. Okazuje się, że pod jej willą doszło do kradzieży:

Cała sytuacja wywołała w aktorce wiele emocji:

Co jej zginęło?

Dom Klaudii Halejcio nie od dziś robi wrażenie. Willa za 9 milionów dopieszczana jest w każdym calu w zależności od okazji. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Klaudia Halejcio pokazała świąteczne ozdoby, wśród nich fani doliczyli się nawet kilkunastu choinek. Aktorka dba nie tylko o wystrój w środku domu ale również o ogród oraz to, co znajduje się na froncie domu. Okazuje się, że przed bramą, z powodu trwającego remontu, na wniesienie czekały trzy betonowe kule o różnych wielkościach. W Nowy Rok Klaudia Halejcio zorientowała się, że jednej z nich brakuje:

Jest tragedia w Nowy Rok. Proszę bardzo, ukradli mi kulę pod bramą, jedna kula została ukradziona. Zastanawiam się jak oni to wzięli. (...) Ciekawi nas fakt, jakim cudem ktoś to zabrał, nie wiem. ja bym chciała to zobaczyć bym stała i patrzyła.

Klaudia Halejcio nie może uwierzyć w to, że ktoś pokusił się o wyprowadzenie spod jej posiadłości jednej z betonowych kul. Aktorka nie jest w stanie zwizualizować sobie, jak doszło do kradzieży tak ciężkiej dekoracji z betonu:

Historia polega na tym, że one miały być przed domem ale jak był remont to nie można było ich wsadzić i czekały pod bramą. One są tak ciężkie, że niczym nie było w stanie ich zgarnąć. Mnie zastanawia, jak to ktoś brał,(...) Przecież to jest kabaret. (...) Jaki to musiał być plan, żeby coś tak ciężkiego przenieść i zabrać, serio? To są wielkie betonowe kule, może my nie widzieliśmy jakiegoś dźwiga, który podjeżdża pod nasz płot.