Joanna Przetakiewicz zdążyła nas już przyzwyczaić do tego, że w kwestii ozdabiania domu na święta Bożego Narodzenia jest niekwestionowaną królową. Ilość dodatków i dekoracji w jej pięknej willi zawsze robi wrażenie, ale w tym roku gwiazda chyba pobiła samą siebie! Tak zaskakujących ozdób jeszcze nie widzieliśmy. Tylko spójrzcie, co pojawiło się w domu projektantki zamiast choinki. Joanna Przetakiewicz pochwaliła się świątecznymi ozdobami w swojej willi Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie nasze gwiazdy już rozpoczęły ozdabianie swoich domów. Efektami chętnie dzielą się na Instagramie - i tak ostatnio podziwialiśmy kilkanaście choinek w willi Klaudii Halejcio , a teraz bożonarodzeniowymi dekoracjami pochwaliła się Joanna Przetakiewicz. Gwiazda nie ukrywa, że w tym roku naprawdę zaszalała! Co ciekawe, w jej willi nie znalazła się jednak tradycyjna choinka, bo zamiast niej pojawiła się ciekawa instalacja. - Zaczęłam właśnie świąteczne przygotowania i powiem wam, że naprawdę złapałam flow typu rozmach i brak umiaru - przyznaję (...). Powiem wam szczerze, że nie możemy się zatrzymać. Zaraz wam to pokażę, zrobiłam totalnie nową dekorację. Nie mam w tym roku dużej choinki, za to mam instalację, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja ją uwielbiam - przyznała w swojej relacji Joanna Przetakiewicz. Zobacz także: Małgorzata Rozenek już udekorowała dom na święta. Fani podzieleni: "Wszystkiego za dużo" Ilość dekoracji, które pojawiły się w willi Joanny Przetakiewicz dosłownie przyprawiają o zawrót głowy. Przyznamy szczerze, że nawet ciężko jest nam je zliczyć! Bombki, mniejsze choinki, wieńce, świece, balony... Nie sposób tego wymienić - to trzeba po prostu zobaczyć! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo)....