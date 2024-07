1 z 3

Wzruszający film o miłości zwariowanej dziewczyny i sparaliżowanego milionera, starcie wielkich Orków z zakutymi w zbroje Ludźmi, a także wojna w Afganistanie widziana oczami duńskiego dowódcy. Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Warcraft: Początek Warcraft

Źle się dzieje w państwie Orków – Draenor. W obliczu zagłady całej cywilizacji, ogromne stwory zmuszone są odnaleźć nowe miejsce do życia. Ich wybór pada na zamieszkaną przez Ludzi krainę Azeroth. Konfrontacji raczej nie uda się powstrzymać.

Oparte na popularnej grze komputerowej widowisko fantasy, które kusi kolorami, rozmachem i daje nadzieję na powtórkę z rozrywki, jaką lata temu zaoferował „Władca pierścieni”. Jednak pierwsze recenzje mocno chłodzą oczekiwania fanów serii Warcraft, a co dopiero powiedzieć o widzach, którzy nigdy nie mieli z nią do czynienia. Wygląda na to, że dla nich będzie to tylko kolejna bajeczka w większości wygenerowana komputerowo. A szkoda.

Werdykt: Komputerowa kakofonia

Zwiastun: