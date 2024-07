3 z 4

Blokada Abluka

Khadir i Ahmed nie widzieli się od 20 lat. Pierwszy właśnie wyszedł z więzienia, a drugiego opuściły żona i dzieci. Pierwszy współpracuje z turecką policją, a drugi słusznie mu nie ufa. Próbujący na nowo znaleźć wspólny język bracia nie spodziewają się zagrożenia, które już na nich czyha...

Powiadają, że „Blokada” jest filmem z gatunku tych, o których najlepiej za dużo nie wiedzieć przed seansem. No dobrze, to za dużo o nim nie wiem :). Zwiastun jest wystarczającą zachętą do tego, by odwiedzić kino i zanurzyć się w zgiełku Stambułu.

Werdykt: Intrygujący i wieloznaczny

Zwiastun: