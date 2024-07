3 z 3

BFG: Bardzo Fajny Gigant The BFG

10-letnia Sophie (Ruby Barnhill) mieszka w londyńskim sierocińcu. Jakby tego nieszczęścia było mało, pewnej nocy cierpiącą na bezsenność Sophie porywa olbrzym (nagrodzony tegorocznym Oscarem za rolę w „Moście szpiegów” Mark Rylance). Na szczęście dla dziewczynki nasz tytułowy Bardzo Fajny Gigant jest... bardzo fajny. Sympatyczny i miły stwór zabiera dziewczynkę do Krainy Olbrzymów, którą zamieszkuje. No i tu kłopot, bo jego pobratymcy nie są już takimi fajnymi gigantami. Wręcz przeciwnie. A Sophie ma przechlapane, bo olbrzymy lubią pożerać dzieci.

Steven Spielberg kręci filmy dla dzieci właściwie od zawsze („E.T.”), a przez lata kariery do tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów na świecie przylgnęła łatka twórcy, który infantylizm i zdziecinnienie charakteryzujące produkcje dla najmłodszych przeniósł również do swoich „dorosłych” filmów. Na szczęście teraz nie trzeba się tym martwić ;P, bo „BFG: Bardzo Fajny Gigant” przeznaczony jest dla widzów niedorosłych. A co za tym idzie trzeba wziąć na klatę ten infantylizm i zdziecinnienie, jeśli chce się przetrwać seans. W zamian dostanie się produkcję na najwyższym poziomie realizacyjnym. Jak to u Spielberga.

Werdykt: Raczej dla najmłodszych

Zwiastun: