Kinowe premiery weekendu 13-15.11.2015

3 z 5

Steve Jobs

Nie jest to pierwszy film o Steve'ie Jobsie, komputerowym wizjonerze i twórcy dzisiejszej potęgi firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo, ale ma szansę być pierwszym _dobrym_ filmem o Jobsie. Czego nie można powiedzieć o poprzedniej próbie przeniesienia na ekran biografii Jobsa, w którego postać wcielił się Ashton Kutcher. Tym razem tę charyzmatyczną postać zagra Michael Fassbender i trzeba by się bardzo mocno wysilić, żeby znaleźć lepszego kandydata do tej roli.

Ale „Steve Jobs” to nie tylko świetna obsada (Fassbenderowi towarzyszą między innymi Kate Winslet w roli Polki Joanny Hoffman, córki reżysera Jerzego Hoffmana oraz Seth Rogen). Scenariusz do filmu napisał Aaron Sorkin, twórca oskarowego scenariusza do filmie o Facebooku („The Social Network”), a wyreżyserował go Danny Boyle, który na swoim koncie ma m.in. oskarowego „Slumdog. Milioner z ulicy”. Doprawdy, trudno znaleźć jakąś przesłankę ku temu, że „Steve Jobs” mógłby się nie udać.

Werdykt: Dobry film o Steve'ie Jobsie

Zwiastun: