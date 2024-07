Kinowe premiery weekendu 11-13.12.2015

3 z 4

Mandarynka Tangerine

Film-nadzieja na to, że każdy z nas może być filmowcem! Macie w kieszeni telefon z aparatem fotograficznym z funkcją kamery? No to wszystko, co potrzebne do nakręcenia filmu już posiadacie. „Mandarynka” w całości została nakręcona aparatem w Iphone'ie 5s. I to główny powód do tego, żeby zobaczyć w kinie, jak to wyszło.

Po miesięcznym pobycie w więzieniu na wolność wychodzi transseksualna prostytutka Sin-Dee. Niestety nie czekają na nią dobre wieści – okazuje się, że jej chłopak Chester, z zawodu alfons, zdradził ją i to Z KOBIETĄ! Sin-Dee razem z przyjaciółką ruszają na poszukiwania zdrajcy. Jest wigilia Bożego Narodzenia, choć gdybym o tym nie napisał, to byście się nie zorientowali... Najciekawsza propozycja weekendu.

Werdykt: Filmowy eksperyment na miarę XXI wieku

Zwiastun: