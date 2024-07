Kinowe premiery weekendu 08-10.01.2016

2 z 6

Creed: Narodziny legendy Creed

Zaczynamy od murowanego pewniaka, którego ominięcie w kinie byłoby grzechem. Bokserskiego dramatu, którego bohaterem jest Adonis Creed (Michael B. Jordan) – syn z nieprawego łoża tragicznie zmarłego bokserskiego mistrza świata Apollo Creeda, przyjaciela znanego na całym świecie Rocky'ego Balboa (Sylvester Stallone). Adonisowi również marzy się wielka kariera w ringu. Aby osiągnąć swój cel, zwraca się właśnie do Rocky'ego i prosi, by ten został jego trenerem.

„Creed: Narodziny legendy” to pierwszy film o przygodach Rocky'ego, do którego scenariusza nie napisał Stallone. Tę przyjemność oddał reżyserowi filmu Ryanowi Coglerowi, a ten idealnie wstrzelił się w klimat serii. Zaczynając coś nowego, a zarazem kończąc coś, co pokochało wielu z nas. I choć to nadal „tylko” film o boksie i wiadomo, czego się po nim spodziewać – nie będą to dwie godziny zmarnowane na kino. Obiecuję. Ostrzegam jedynie widzów wychowanych na pierwszych częściach Rocky'ego – scena na cmentarzu (spokojnie, żaden spoiler) to jedna z najsmutniejszych i najbardziej nostalgicznych rzeczy, jakie zobaczycie w tym roku w kinie.

Werdykt: Bardzo warto

Zwiastun: