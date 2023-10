Burt Young to hollywoodzki aktor, który najbardziej jest znany z serii filmów "Rocky". Aktor był nawet nominowany do Oscara za swoją rolę Pauliego Penino. Niestety w mediach pojawiła się informacja o jego śmierci w wieku 83 lat. Przyjaciel aktora Sylvester Stallone jest pogrążony w smutku i opublikował na swoim Instagramie wzruszający wpis żegnający Burta. Internauci nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

Nie żyje Burt Young. Aktor znany z serii filmów "Rocky"

Burt Young to znany hollywoodzki aktor, który zagrał w ponad 160 produkcjach. Największą popularnością dały mu takie produkcje jak "Rocky" u boku Sylvestra Stallone, "Mickey Niebieskie Oko" razem Hugh Grantem czy "Chinatown" z Jackiem Nicholsonem. Aktor zmarł 8 października w Los Angeles, jego córka Anne Morea Steingieser jako pierwsza poinformowała o jego śmierci. Teraz postanowił pożegnać go jego przyjaciel Sylvester Stallone, który opublikował wzruszający wpis na swoim Instagramie.

Mojemu drogiemu przyjacielowi, BURT YOUNG, byłeś niesamowitym człowiekiem i artystą. Ja i cały świat będziemy bardzo za Tobą tęsknić... - napisał Sylvester Stallone.

Filmy z serii "Rocky" podbiły serca fanów na całym świecie, a aktor został nominowany do Oscara za swoją rolę Pauliego Penino. Nic dziwnego, że pod postem Sylvestra Stallone wielu internautów wspomina zmarłego aktora:

Niesamowity aktor. Będzie nam go brakować!

Rzeczywiście łamie serce. Będzie nam go brakowało, ale nigdy o nim nie zapomnimy.

O mój Boże, właśnie się dowiedziałem. Przykro mi to słyszeć. To takie smutne. Spoczywaj w pokoju Burt.

Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS

Przyczyna śmierci Burta Younga nie została podana do informacji publicznej. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.