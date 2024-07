Kinga Winiarska jest finalistką organizowanego w zeszłym roku konkursu na nową twarz marki Bielendy. Teraz chcą znaleźć dziewczyny, które podejmą ich wyzwanie i wygrają nagrody. Zobacz, co musisz zrobić.

Pokaż nam jak dbasz o siebie i wygraj nagrody od Bielendy!

Co musisz zrobić?

Zrób zdjęcie z dowolnym kosmetykiem marki Bielenda z poniższych serii pielęgnacyjnych: Slim Cellu Corrector, Magic Bronze, Vegan Friendly, Zmysłowe Olejki lub z olejkiem: Egzotycznym Olejkiem Monoi de Tahiti czy Karaibskim Olejkiem Kokosowym, a później zamieść je na swoim profilu na Instagramie

Zdjęcie oznacz @bielenda oraz #bielendabodychallenge #konkursbielenda

Na autorki 3 najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody:

publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach magazynów „Viva!” i „Party”

zestaw kosmetyków marki Bielenda do całorocznej pielęgnacji skóry

voucher do Instytutu Piękna - Bielenda na zabieg na twarz oraz na ciało

2 mniejsze zestawy kosmetyków marki Bielenda dla dwóch osób, które obserwują Twój profil na Instagramie

Więcej szczegółów na temat konkursu znajdziesz TUTAJ.

Przy okazji konkursu #BielendaBodyChallenge udało nam się porozmawiać z finalistką konkursu na ambasadorkę marki: Kingą Winiarską. Zobacz, co powiedziała nam o sobie Kinga i jak wyglądał jej ostatni rok - rok współpracy z marką Bielenda.

Na początek powiedz nam coś o sobie. Czym się zajmujesz? Jakie są Twoje pasje?

Nazywam się Kinga, mam 23 lata i mieszkam w Warszawie. Na co dzień studiuję na Politechnice Warszawskiej, prowadzę bloga i przede wszystkim jestem mamą. Jednak pomimo że studiuję ścisły kierunek, mam nieco inne zainteresowania – makijaż, projektowanie, grafika.

Wzięłaś udział w konkursie na ambasadorkę Bielendy i zostałaś jedną z jego finalistek. Jak do tego doszło? Był jakiś element, który przekonał Cię, że świetnie sprawdzisz się w tej roli?

Jestem dosyć nieśmiałą osobą i chciałam się sprawdzić. Jak widać opłaciło się [śmiech]. Dlaczego właśnie ja? Lubię kosmetyki i uwielbiam testować nowości, więc gdy tylko zobaczyłam ogłoszenie od razu postanowiłam wysłać swoje zdjęcie.

Co dało Ci to doświadczenie? Czy otworzyło Ci to jakąś nową drogę, którą teraz chciałabyś pójść?

Bez wątpienia poznałam w tym czasie mnóstwo świetnych osób. Dodatkowym bonusem jest to, że mój blog ruszył z kopyta – rośnie i rozwija się każdego dnia.

Porozmawiajmy chwilę o „dobrym egoizmie”. Każda z nas powinna na co dzień pamiętać, że zasługuje na chwilę relaksu i przyjemności. Masz swój przepis na taką chwilę dla siebie?

To proste! Nawilżająca maseczka na twarz od Bielendy, kubek z gorącą herbatą w dłoni oraz książka albo dobry film.

Zbliża się sezon bikini i każdy marzy o idealnej figurze. Masz dla naszych czytelniczek jakąś radę?

Przede wszystkim jeść jak najwięcej nieprzetworzonych produktów oraz pić dużo wody. Aktualnie staram się ćwiczyć przynajmniej 3 razy w tygodniu, a jako wspomaganie dla mojej sylwetki używam serii Slim Cellu Corrector od Bielendy, mój ulubiony produkt z tej serii to termoaktywne serum RADIOFREKWENCJA RF, które modeluje ciało i działa antycellulitowo i wyszczuplająco. Warto pamiętać też, aby odpowiednio nawilżać naszą skórę - a balsamy i sera od Bielendy są do tego idealne.

