Gwiazdy na wiele sposobów chcą wspierać różne akcje charytatywne. Jedną z najpopularniejszych form pomocy jest wystawianie swoich kreacji na Allegro. Niedawno taki krok uczyniła Agnieszka Włodarczyk. Pieniądze z licytacji zostaną przekazane na rzecz Fundacji Chata Zwierzaka. Sukienka gwiazdy cieszyła się sporym zainteresowaniem. Przypomnijmy: Włodarczyk wystawiła na Allegro sukienkę z lumpeksu

Teraz w jej ślady poszła Kinga Rusin. Dziennikarka niedawno na swoim Facebooku otrzymała kilka wiadomości o chorej na raka Magdzie Małachwiejczyk, która walczy o życie. Ikona stylu postanowiła pomóc zbierać pieniądze na jej kosztowne leczenie i w tym celu wystawiła obłędną suknię projektu Paprocki&Brzozowski na Allegro. Jej cena już teraz sięga 600 złotych, a do końca licytacji zostało 10 dni. Wartość projektu jest o tyle cenniejsza, że powstał on z myślą o Kindze.

O Magdzie Małachwiejczyk i jej heroicznej walce z ciężką chorobą napisało do mnie na Facebooku jednocześnie kilka osób. Pomyślałam wtedy, że Magda musi być niezwykłą osobą skoro tylu ludzi o nią walczy. Weszłam na jej bloga musisieudac.pl, napisałam do jej przyjaciółki i siostry i postanowiłam włączyć się w ten łańcuch ludzi dobrej woli. Jestem w kontakcie z dr Burzyńskim z Huston, pod którego opieką jest teraz Magda, a którego znam osobiście. Jego samego tez wzruszyła jej historia, bo zasponsorował pierwszą cześć terapii. Ale żeby się udało pieniędzy potrzeba znacznie więcej. Mam nadzieję, że dzięki aukcji na Allegro nie tylko zbierzemy pieniądze ale że tez więcej osób zainteresuje się Magdą. A od ziarnka do ziarnka... - powiedziała dziennikarka w rozmowie z AfterParty.pl.