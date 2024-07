Kinga Rusin opowiedziała o kulisach programu "Taniec z Gwiazdami"! Okazuje się, że gwiazda TVN wcale nie chciała wziąć udziału w show! Decyzję za nią podjął Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji. Dlaczego "zmusił" Rusin do udziału w tanecznym show? Zobaczcie, co powiedziała w rozmowie z gala.pl.!

Kinga Rusin nie chciała wziąć udziału w programie. Miała wówczas małe dzieci, była świeżo po rozwodzie z Tomaszem Lisem. Miszczak chciał jednak w ten sposób wypromować "Dzień Dobry TVN", które wówczas debiutowało na antenie. Rusin była załamana!

Na początku byłam zażenowana, powiem szczerze, byłam nieszczęśliwa, to nie była moja decyzja, tylko dyrektora Miszczaka, któremu wiadomo, że się nie odmawia. On powiedział że tak mamy taki okres, to był pierwszy rok Dzień Dobry TVN, że ten program trzeba podpromować. Miałam małe dzieci, mieszkałam poza Warszawą, to logistyczne była gehenna, ale pan dyrektor powiedział góra 4 programy, nawet 5, a potem się wciągnęłam. - mówi Kinga Rusin w rozmowie z gala.pl.