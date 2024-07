1 z 8

Dziś we Wrocławiu odbył się pierwszy casting do nowej edycji "You Can Dance", który pojawi się na antenie TVN już wiosną. Największą gwiazdą tanecznego show jest oczywiście Kinga Rusin. Prezenterka pojawiła się dziś w obcisłych spodniach i czerwonej długiej koszulo-sukience. Niestety, nie był to trafiony wybór. Spodnie mocno ścisnęły nogi dziennikarki, przez co wydawały się na nieco grubsze, niż są w rzeczywistości. Całość dopełniły również nie najlepsze buty.

Tak Kinga Rusin wypadła dziś podczas pierwszego castingu "You Can Dance":