Pola Lis, córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, jest teraz w Stanach Zjednoczonych i właśnie zaczęła tam studiować dziennikarstwo. Polę Lis tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego odwiedził w Stanach tata Tomasz Lis. Ale teraz jest tam zupełnie sama. I widać, że już po miesiącu brakuje jej kontaktów z rodziną. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym rozmawia ze swoją mamą przez Skype'a.

Kinga Rusin tęskni za córką

Napisała, że bardzo tęskni za swoją mamą. A w odpowiedzi Kinga Rusin od razu wyznała, że bardzo tęskni za swoim dzieckiem. Zrobiło się słodko :)

Kinga Rusin rozmawia z Polą przez Internet:

"Czekaj, muszę sie podeprzeć owocem." #miss#you#mommy A photo posted by Pola Lis (@polciaxx) on Oct 5, 2015 at 10:51am PDT

NYC ???????? #nyc#home A photo posted by Pola Lis (@polciaxx) on Aug 26, 2015 at 12:09pm PDT

Ocieplanie wizerunku cd... ???????????? #championsleaguefinal#juventus#italia#forzajuve A photo posted by Pola Lis (@polciaxx) on Jun 7, 2015 at 5:56am PDT