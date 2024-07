O drugiej ciąży Kim Kardashian wiemy już prawie wszystko. Prawie, bo do teraz czekaliśmy na termin porodu popularnej celebrytki. A ten został wyznaczony przez lekarzy na... 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie! Ta data jest bardzo ważna dla gwiazdy i jej męża, Kanye Westa. Dlaczego?

Kim Kardashian urodzi w Boże Narodzenie!

Kanye West w 2013 roku wydał swój szósty studyjny album o nazwie "Yeezus". Wcześniej planował on nazwać go "I am God" (Jestem Bogiem). Przywiązanie rapera do symbolu chrześcijaństwa widać od wielu lat. W 2006 roku Kanye upodobnił się do Chrystusa na okładce magazynu "Rolling Stone". Dlatego data urodzin dziecka - a równocześnie tradycyjnie przyjęta data przyjścia na świat Jezusa - na pewno jest dla niego wyjątkowa!

Czekamy z niecierpliwością!

Kanye West na okładce Rolling Stone:

Kim Kardashian w drugiej ciąży: