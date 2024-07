1 z 9

Jeśli chodzi o popularność blogów modowych w Polsce to prym wiodą tutaj przede wszystkim kobiety. Niektóre z blogerek robią już powoli karierę w show-biznesie, m.in. Jessica Mercedes czy Maffashion. Tę ostatnią do swojego programu zaprosił ostatnio nawet Kuba Wojewódzki. Przypomnijmy: Maffashion wystąpi u Wojewódzkiego: Jest strach

Powoli jednak na pierwszy plan wysuwają się też panowie. Jednym z najpopularniejszych męskich blogerów w Polsce jest VANITAs, który swoją przygodę z blogosferą zaczął stosunkowo niedawno, bo w zeszłym roku. W zawrotnym wręcz tempie wszedł do czołówki polskich blogów modowych, a największe marki zabiegają o współpracę z nim. Na swoim koncie ma kontrakty z Adidasem, Jeremym Scottem, a ostatnio został twarzą kolekcji TOMAOTOMO. Jest także ambasadorem kolekcji H&M for BrickLaneBikes. Fanem Vanitasa jest też Mariusz Przybylski, który chętnie zaprasza go na swoje pokazy, a popularny bloger często pokazuje się w ubraniach popularnego projektanta. Jego twórczość doceniła również Dorota Wróblewska, która nominowała Vanitasa w kategorii Blog Roku.

Lista dotychczasowych osiągnięć Vanitasa wygląda imponująco, a on sam coraz częściej pojawia się na salonach. Myślicie, że będzie kolejnym blogerem-celebrytą po Maffashion i Jessice Mercedes?

Zobacz zdjęcia Vanitasa m.in. z Mają Sablewską i Mariuszem Przybylskim w naszej galerii: