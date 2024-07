Ten rok bez wątpienia należy do blogerek. Show-biznes i świat mediów w końcu odkrył potencjał jaki siedzi w młodych zdolnych dziewczynach, które pisząc o modzie i wrzucając do internetu zdjęcia swoich stylizacji kształtują gusta tysięcy młodych ludzi. Kuba Wojewódzki najwidoczniej przyjrzał się bliżej temu zjawisku, gdyż do jednego ze swoich najbliższych programów zaprosił Julię Kuczyńską.

Maffashion informacją na temat tego, że wystąpi w telewizyjnym show dziennikarza, podzieliła się na swoim Facebooku. Z krótkiego wpisu widać, że Julia jest bardzo podekscytowana wizytą w programie Wojewódzkiego.

- Aaaaaaaaaaaaaa informuje ;))) jest termin. Kuba W. zaprosił :D - napisała Kuczyńska.

Wizyta na kanapie u Kuby z pewnością przyniesie Maffashion jeszcze więcej popularności. Ciekawe co na temat Julii będzie chciał wiedzieć Wojewódzki? Może namówi ją na udział w jakimś odważnym projekcie? W końcu Maff to bardzo atrakcyjna dziewczyna.

